Впереди в сочном тумане: «Это Ты? Привет»

Автор научного труда — Юрий Доманский, специалист по рок-поэзии, доктор филологических наук, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики Института филологии и истории РГГУ. Предметом исследования стали «некоторые формулы из песен Егора Летова – короткие фразы, на которых и базируется летовский художественный мир». В аннотации автор отмечает: «Летовские формулы в свёрнутом виде воплощают авторскую концепцию мира – мира не просто амбивалентного, а мира, в котором крайности (самые разные – позитивные и негативные, гигантские и мизерные, светлые и тёмные…) слились в неразрывное, почти синкретическое единство, но в единстве этом не перестали быть собой, ведь гений в мире своём и состоит из вещей, друг друга взаимоисключающих, но предельно синтезированных, и для гения это не патология, а сущность личного бытия».

В оформлении обложки использованы работы Эгона Шиле.

Юрий Доманский также является создателем и руководителем объединения «Летовский семинар». Его встречи ежемесячно проводятся в РГГУ с 2014 года. Сборник статей исследователей — участников семинара и приглашенных авторов — «Феномен Егора Летова в научном освещении» на днях вышел в том же некоммерческом издательстве Bull Terrier Records уже вторым изданием с новой обложкой.

Вдова поэта Наталья Чумакова стала автором фотографии обложки и отзыва на книгу: «Я рада анонсировать сборник научных статей о поэзии Егора Летова. Не каждому поэту повезло быть изучаемым при жизни и через столь недолгое, по большому счету, время после смерти. Я понимаю это, будучи не столько филологом, хотя соответствующее образование у меня имеется, сколько будучи дочерью замечательных литературоведов – Юрия Николаевича Чумакова и Элеоноры Илларионовны Худошиной. Но главное, я понимаю, что для нынешних ученых Летов – по-прежнему довольно маргинальная фигура, и изучение его стихов научной карьере никак не способствует. Поэтому очень приятно, что уже сейчас, понимая ценность летовской поэзии для будущего, люди готовят почву для дальнейшего ее осмысления».

Тираж каждой книги — по 300 экземпляров.

Фото © Bull Terrier Records