От маленькой такой бактерии

Объявлены победители и призеры конкурса научной иллюстрации «Cнимай науку для Википедии», стартовавшего 15 июля. Педагог омского «Детского эколого-биологического центра» занял вторые места в номинациях «Микроизображения» и «Нефотографические материалы». В первой высокую оценку получил снимок «Проводящий пучок корневища папоротника Pteridium pinetorum ssp. sibiricum», во второй — блокбастер «Из жизни инфузорий», снятый с помощью микроскопа: «Группировка инфузорий из болот Тюменской области. В группировке несколько таксонов инфузорий. Также сняты коловратки и анаэробные бактерии. Метод контрастирования: переменный фазовый контраст».

Участники международного конкурса, организованного WIKIMEDIA, откликнулись на призыв «проиллюстрировать статьи Википедии, посвящённые науке, качественными и современными фотографиями и медиафайлами». Конкурс проводился в пяти номинациях — «Люди в науке», «Микроизображения», «Нефотографические материалы», «Серии изображений» и «Общая категория» — в которых жюри сетевой энциклопедии определило пятнадцать иллюстраций-победителей.

Как сообщает сайт омской «Станции юннатов», в августе на Международном конкурсе научных микрофотографий Nikon Small World 2018 работе Анатолия Михальцова совсем немного не хватило до включения в Top20 — он получил одну из десяти Honorable Mentions («высокая оценка»), еще одна микрофотография была включена в список Images of Distinction («отличные изображения»).

Фото с сайта конкурса WIKIMEDIA