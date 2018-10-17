«Сила Сибири» просит о помощи

Как сообщил капитан яхты Сергей Щербаков, во время стоянки для ремонта на Пальма-да-Майорка «Силу Сибири» сорвало с ДВУХ якорей и бросило на камни. Итог — две пробоины». Члены команды живы и здоровы.

Сейчас экипаж готовится снять яхту с камней (начало работ ожидается 18 октября), пытается изыскать средства для неотлложного ремонта, ожидает прилета из Турции представителя страховой компании и ищет сюрвейра — независимого эксперта для осмотра судна, оценки его состояния, размера повреждений и т.д. Поскольку полиция отказалась охранять судно, караул на берегу несут сами яхтсмены. Сергей Щербаков обратился к добровольцам, живущим поблизости, с просьбой о помощи: «Кто находится в пределах досягаемости крушения яхты и может затратить несколько часов своего времени, посетите место аварии, помогите ребятам охранять судно от мародёров!».

Старт двойной полярной кругосветки по Северному морскому пути и вокруг Антарктиды был намечен на август 2019 года. Поход планировалось завершить за год с небольшим, в сентябре 2020 года.

Приобретение и подготовку яхты спонсировал омский бизнесмен и политик Валерий Кокорин.

Фото из паблика «Сила Сибири» в Фейсбуке.