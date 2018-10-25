Черта привлекательности

Сервис SuperJob обнародовал данные опроса «Где в России наиболее благоприятные условия для карьерного роста?». В ходе исследования были опрошены жители 37 городов: по 1500 жителей Москвы и Санкт-Петербурга, по 900 респондентов из городов с населением свыше 500 тысяч человек.

Самыми оптимистичными предсказуемо стали трудоспособные жители столиц: по мнению 74% опрошенных москвичей, их город — лучший в России для карьеры, за привлекательность Санкт-Петербурга высказались 72% его жителей. Это подтверждается и миграционной статистикой.

Нахождение в рейтинге следующих областных центров, карьерные возможности в которых жители оценивают выше 50%, также объяснимо: Тюмень — 66% (третье месте в общем рейтинге и первое — среди «полумиллионников»), Екатеринбург — 59%, Краснодар — 57%, Казань — 55%. Как можно заметить, в шестерке лучших для карьеры нет ни одного сибирского или дальневосточного города: зона привлекательности заканчивается в Уральском округе.

Двенадцать городов получили позитивных оценок меньше 50%, но все же больше, чем негативных, в том числе: Уфа — 49% против 32%, Нижний Новгород — 48% против 28%, Новосибирск — 48% против 31%, Ростов-на-Дону — 46% против 31%, Красноярск — 46% против 30%, Самара — 45% против 34%, Иркутск — 45% против 30%, Ярославль — 43% против 32%, Пермь — 42% против 34%, Воронеж и Владивосток — 41% против 35%, Хабаровск — 41% против 28% респондентов.

У всех остальных городов пессимистичных оценок больше, чем оптимистичных.

Самым депрессивным городом России стал Омск: «Здесь карьерных пессимистов в четыре раза больше, чем оптимистов: 65% и 16%, соответственно», — сообщается в отчете. Чуть лучше обстоят дела в Волгограде: на 18% уверенных в карьерном росте респондентов приходится 63% не верящих в перспективы. В Тольятти скептически смотрят в будущее 57%, а уверены в карьере — 16%, как и в Омске.

Кроме лидерства в антирейтинге, Омск демонстрирует и плохую динамику по этому показателю. Как отмечается в отчете, по сравнению с результатами исследования 2014 года Омск как место работы потерял в привлекательности два процентных пункта (было 18%). За те же годы в совокупности карьерные перспективы в столицах (да и остальных россиян) возросли на 12 процентных пунктов, хотя они и поменяли места на пьедестале: Москва поднялась на две ступеньки, а Санкт-Петербург уступил ей «пиджак лидера».

Фото © Татьяна Ильина