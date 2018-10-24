ОГИСу нужен новый вожак

Опорный вуз объявил конкурс на должность директора Института дизайна и технологий — экс-ОГИС

В ОмГТУ объявлены выборы на замещение вакантных должностей, в том числе директора Института дизайна и технологий (экс-ОГИС) и декана основного факультета — художественно-технологического. Ученый совет вуза, на котором и состоятся выборы, назначен на 25 ноября. Документы от претендентов принимаются до 23 ноября.

Бывший Институт сервиса является сердцем знаменитой омской школы дизайна. Сейчас его возглавляет Анатолий Полынский, назначенный на эту должность после слияния в 2016 году ОГИС с ОмГТУ и создания опорного университета. Последним ректором еще самостоятельного Института сервиса в 2013 году был выбран Дмитрий Маевский, спустя три года ставший первым проректором ОмГТУ.

И.о. декана художественно-технологического факультета является Наталья Седова.

На должности могут претендовать соискатели, имеющие высшее профессиональное образование, ученую степень и звание, со стажем научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.

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