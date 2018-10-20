Дай имя Омску!

В России идет игра «подбери имя аэропорту». Повлиять на окончательное решение, которое будет принимать власть, в существующих условиях очень сложно. Но если люди захотят называть безликий аэропорт именем своего героя, никто не сможет им помешать…

Предлагаем читателям «Открытого Омска» сделать свой выбор. Каким из представленных ниже имен вы бы назвали омский аэропорт?

Дождитесь полной загрузки формы для голосования, изучите весь список из 17 деятелей, в той или иной мере связанных с Омском, выберите одного и кликните на его изображение.

Ну, а если поделитесь ссылкой на этот опрос с друзьями и знакомыми, будет еще интереснее 🙂