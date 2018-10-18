В городском музее искусства Омска открывается первая выставка новых натуралистов «Синтетика»

В экспозиции представлены работы Виктора Корба, Ольги Лебеденко, Павлы Марковой, Татьяны (Tyen) Моисеевой, Александра Румянцева и Алексея Углиржа.

Куратор Александр Румянцев поясняет:

— Первая выставка новых натуралистов посвящена исследованию понятий «естественное» и «искусственное». Авторы изучают границы и переходы внутри системы природа-культура с точки зрения третьего натурализма. Использование различных медиумов (живопись, фотография, текст, видео и телеграм-стикеры) позволяет раскрыть разные аспекты взаимного влияния элементов системы. Третий натурализм — это способ наблюдения мира, возникший из сочетания принципов постгуманизма и критического рационализма. Отрицание антропоцентризма и попытка отстраненного изучения мира вокруг. Синтез искусственного и естественного внутри пространства культуры. Взгляд, направленный не внутрь себя, но наружу.

Выставка работает в городском музее искусства Омска, в Омской крепости, по адресу: улица Партизанская, 5А лит. М, с 23.10.18 по 9.11.18, ежедневно, с 10:00 до 19:00, выходной — воскресенье.

Открытие — 23 октября, в 19:00.