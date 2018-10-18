А полосатая волшебная палочка?

Окружная прокуратура отчиталась о результатах проверки соблюдения законодательства при эксплуатации аттракционов в Советском парке Омска.

По информации ведомства, рискованной была признана эксплуатация аттракциона «Картинг», а именно: сиденья автомобильчиков (картов), двигающихся по огороженной площадке, не оснащены регулируемыми диагональными плечевыми ремнями безопасности, посетителей допускали к катанию без защитных шлемов, не разработана система сигналов для предупреждения водителей об опасности.

Собственники аттракциона также не оформили «заявление-обязательство для безопасной эксплуатации электроустановок помещения аттракциона».

Прокуратура округа внесла хозяину картинга представление об устранении нарушений, все требования которого тот, по ее информации, уже исполнил. «Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — уточняет пресс-служба областной прокуратуры.

Аттракцион «Картинг» является одним из самых старых и популярных еще со времен СССР развлечений посетителей Советского парка. ДО-инфо не обнаружило упоминаний о каких-либо серьезных происшествиях в этом аттракционе за несколько десятилетий его функционирования.