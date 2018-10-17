Кержаков нас в бой ведет

Юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) на последнем месте завершила международный Турнир развития в Англии, стартовавший 8 октября. Россияне проиграли командам США со счетом 1:2, Бразилии (1:2) и Англии (0:3). Главный тренер сборной — недавно завершивший карьеру знаменитый российский футболист Александр Кержаков.
12 октября в стартовом матче против команды Бразилии единственный гол забил в добавленное время воспитанник омской футбольной школы «Динамо» Владислав Агалаков. Он вышел на замену на 60-й минуте и реализовал свой шанс на исходе встречи, на 91-й минуте.
Сейчас семнадцатилетний нападающий Владислав Агалаков выступает за московский клуб «Строгино».
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