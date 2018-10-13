Не отстанут от комсомола

29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня создания комсомола (РКСМ, РЛКСМ, ВЛКСМ), самораспустившегося 28 сентября 1991 года. Его преемником, кроме воссозданного в 1992 году «нового» ВЛКСМ, называют Российский союз молодежи (РСМ), созданный на обломках ЛКСМ РСФСР. На этот статус претендуют и другие левые молодежные организации, учрежденные в последующие годы, в том числе: ЛКСМ, СКМ РФ, СКМ, РКСМ и т.п.

Общественная палата Омской области на 23 октября запланировала проведение Круглого стола, посвященного 100-летнему юбилею ВЛКСМ под названием «Лучшие традиции комсомола — молодежи». Как сообщается на сайте ОПОО, к участию предполагается привлечь членов палаты, историков, представителей молодежи и ветеранов, журналистов. Ответственными за подготовку Круглого стола назначены Надежда Чекалева, Михаил Машкарин и Дмитрий Олихов.

Напомним, 1918 год отмечен не только созданием РКСМ, но и изданием декрета Совнаркома «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Именно комсомол в первые годы существования (до создания Союза воинствующих безбожников в 1925 году) был «ударной силой» в антирелигиозной деятельности и в утверждении в стране «безбожия». Поэтому участие в оргкомитете секретаря Омской Епархии РПЦ, первого проректора Духовной Семинарии Дмитрия Олихова воспринимается наблюдателями как оксюморон. Впрочем, судя по возрасту, в годы учебы в школе он вполне мог состоять в ВЛКСМ.

Госпожа Чекалева входит в ОПОО и в оргкомитет КС как член совета «организации Союз молодежи Омской области Общероссийской общественной организации РСМ».

Третий координатор юбилейного круглого стола историк Михаил Машкарин в молодые годы был комсомольцем и правоверным коммунистом. В СМИ его чаще всего рекомендуют как политолога. Из КПРФ господина Машкарина его тогдашние партийные товарищи исключили более 17 лет назад: по версии коммунистов — за ренегатство («продался власти»), по его версии — за написание «программы по выводу КПРФ из кризиса».

В иллюстрации использован плакат к 40-летнему юбилею ВЛКСМ.