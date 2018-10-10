Где-то есть Город

Вечером 10 октября известный российский блогер и урбанист Илья Варламов опубликовал в своем телеграме рисунок с названием «Карта любого российского города». На рисунке в живом карикатурном стиле изображены типичные элементы большинства крупных городов: от улицы Ленина, проспекта Мира, стелы и памятника Ленину — до жилого «квартала-муравейника», «бесконечной парковки», крафтового бара и круглосуточного алкогольного павильона.

Большинство объектов не только имеют характерные визуальные очертания (вроде Ленина с указующей правой рукой и левой, поддерживающей лацкан пальто), но и лаконичные или саркастичные поясняющие подписи. На карте присутствуют «Забытый всеми дом культуры», «Новый храм на месте сквера, который построил местный чиновник», «Устрашающая городская больница», «Случайно сгоревший памятник архитектуры», «Давно заброшенное здание» и «Недавно плохо отреставрированная набережная»…

Неотъемлемый компонент картины — портящие облик города гигантские рекламные щиты, на которых внимательный зритель заметит характерное символическое изображение… самого автора, а также доменное имя его персонального сайта.

Карту сопровождает предельно лаконичный текст «Ты здесь живёшь», подчеркивающий основную мысль этого послания, в котором большинство жителей крупных городов России легко узнают привычные образы и названия.

Впрочем, для одного города Илья Варламов сделал исключение: объект, обозначенный как «гостиница с названием города» венчает гигантская крышная надпись НИЖНИЙ ОМСК.

Рисунок публикуется с разрешения автора, Ильи Варламова.