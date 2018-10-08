Омбудсмен вертухая кроет

Волнения, начавшиеся в омской колонии №6 (исправительная колония строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления) 6 октября, ликвидированы при помощи т.н. сводного отряда.

За проведением спецоперации, как сообщает пресс-служба Уполномоченного Омской области по правам человека, наблюдали и вели видеосъемку представитель аппарата омбудсмена Игорь Патрахин (бывший арбитражный судья) и члены Общественной наблюдательной комиссии Омской области Наталия Бугрова и Андрей Мельников. Всех их также привлекли к работе «оперативного штаба».

8 октября омбудсмен Ирина Касьянова планирует посетить колонию №6 «для прояснения обстановки на месте» и ОБ-11, где намечена встреча с «пострадавшими в ходе инцидента».

Примечательно, что пресс-релиз аппарата омбудсмена фактически повторяет аналогичный документ УФСИН, начиная с определения участников («группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных») и заканчивая перечислением принятых мер («изолировать отрицательно настроенных осужденных и провести обысковые режимные мероприятия для пресечения дальнейших беспорядков и предотвращения давления на положительно настроенных осужденных»). Опущена лишь мелкая, но значимая деталь: «конвоирование осужденных производилось путем применения специального приема «загиб руки за спину»».