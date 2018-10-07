Лихие. Культурные. Омские

У нас с легкой руки самизнаетекого привыкли называть девяностые лихими. Ну, братва была (те, что выжили, стали влиятельными бизнесменами), зарплаты не платили (ага, деньги-то крутили банки и та же братва), детские сады закрывались (а их здания занимали госучреждения и покупали близкие к власти «новые русские»).

Но было и другое.

Половина ныне «государственных» театров Омска возникла именно тогда, в девяностые.

«Галерка» и «Пятый театр» родились в 1990 году. Студия Любови Ермолаевой получила статус профессионального театра в 1991 году. Молодежный «Лицейский театр» создан в 1994 году, позже от него отпочковалась Студия Гончарука — уже как частный проект (как и ТОП-театр). Инициаторами при этом были не чиновники — они лишь поддерживали «души прекрасные порывы» режиссеров и коллективов.

Кроме театрального «всплеска» были и музейные проекты: Городской музей «Искусство Омска» и Дом Белова заработали в 1990 году, в 1994 открылся Либеров-центр. Из частных проектов тех лет можно выделить Омский музей городского быта краеведа Владимира Селюка, галерею современного искусства Людмилы Дебус «Лошадь Пржевальского» (1996 год) и галерею «Квадрат» Светланы Бойко (1998 год).

Кстати, и Сибирский марафон, и День города начались тогда же: в 1990 и в 1991 году, соответственно.

На заглавном фото — Евгений Вигилянский на открытии персональной выставки в галерее «Лошадь Пржевальского». © Виктор Корб, Открытый Омск, 2003.