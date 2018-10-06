Два доктора на сундук ректора

Аттестационная комиссия федерального минздрава допустила до финала лишь двоих претендентов на пост ректора Омского медицинского университета.

На заседании 3 октября были одобрены кандидатуры двоих докторов медицинских наук, в т.ч.: проректора по научно-исследовательской работе, заведующей кафедрой факультетской терапии, профессиональных болезней ОмГМУ, доцента Марии Ливзан и завкафедрой неврологии ДПО ОмГМУ, профессора Алексея Рождественского. 9 октября Ученый совет вуза должен назначить дату конференции преподавателей, работников и студентов по выборам ректора, тем самым дав старт предвыборной кампании.

Прежний ректор Александр Новиков ушел в отставку в июле 2016 года, после чего и.о. ректора был назначен первый проректор Виталий Охлопков. В марте 2018 года обязанности ректора были временно возложены на Марию Ливзан.

Виталий Охлопков претендовал на ректорское кресло и в ходе первой попытки выборов (в октябре 2016 года, когда минздрав РФ не одобрил ни одного из троих претендентов), и сейчас, но снял свою кандидатуру. Кроме того, весной на этот пост были выдвинуты профессор кафедры факультетской терапии, профессиональных болезней, главный врач городской поликлиники №8 Марина Костенко (бывший заместитель министра здравоохранения Омской области) и заведующий кафедрой педиатрии Олег Антонов.

На фото © Виктора Корба, 2018 — главный корпус ОмГМУ в Советском округе города Омска.