Статьёю по статье

Решение Куйбышевского «суда», признавшего законным и обоснованным возбуждение уголовного дела против независимого журналиста и правозащитника Виктора Корба, вступило в силу.

1 октября в Омском областном «суде» прошло рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Андрея Огнева, поданной в интересах Корба, с дополнениями и уточнениями заявителя. Провела заседание и приняла решение единолично «судья-докладчик» Галина Люсева.

Выступая в прениях, Виктор Корб подробно, со ссылками на тексты законов и решения высших судебных органов (ППВС и ЕСПЧ), объяснил, что для возбуждения уголовного дела не было не только законных и разумных оснований, но даже формального повода. Он напомнил, что состав преступления по ст. 205.2 УК РФ можно усматривать лишь в действиях самого подозреваемого, который лично и публично выражал одобрение терроризма или призывал к нему. Инкриминирование же нейтрального сообщения о реальных фактах, осуществленного в информационных, исследовательских и правозащитных целях и в соответствующем контексте, являются ничем иным, как попыткой ограничить свбоду слова и информации и фактически запретить общественную дискуссию по актуальным вопросам. Прецедент произвольно расширительной трактовки этой «террористической» статьи позволит, по мнению Корба, развязать руки силовым структурам для преследования независимых журналистов, правозащитников и исследователей В России.

Напомним, уголовное дело против редактора агентства «ДО-инфо» Виктора Корба было возбуждено СУ СКР по Омской области 16 мая 2018 года по материалам, предоставленным начальником регионального УФСБ генералом Василием Кондратенко. Чекисты даже не пытались скрыть то, что единственным формальным поводом для преследования Корба является его статус создателя и координатора Международного комитета защиты Бориса Стомахина. В материалах зафиксировано, что в ФСБ много лет осуществляют сплошной мониторинг сайта «Патриофил» (открытой информационно-аналитической и правозащитной площадки), в 2017 году по заказу спецслужбы были выполнены «лингвистические исследования», обнаружившие признаки одобрения терроризма в стенограмме последнего слова Стомахина произнесенного им в открытом заседании по своему третьему делу еще в апреле 2015 года, но заказ на возбуждение дела против Корба ФСБ передало в СКР лишь 10 мая 2018 года — на следующий день после того, как стало известно о частичной победе Стомахина в ЕСПЧ.

С заявлениями в поддержку Виктора Корба и требованием немедленно прекратить его уголовное преследование выступил ряд авторитетных общественных деятелей, а также российских и международных организаций, включая Amnesty International, Human Rights Watch, Репортеры без границ, Профсоюз журналистов, Форум Свободной России, Союз солидарности с политзаключенными и др.

В рамках предварительного расследования за четыре с половиной месяца был проведен лишь один формальный допрос. Обвинение журналисту до сих пор не предъявлено, но еще в начале июня его фамилия была внесена в «Список террористов и экстремистов» Росфинмониторинга, в результате чего были заблокированы все счета и аккаунты в банках и платежных системах.