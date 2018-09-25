Нагрузи ты мне мостик по полной!

25 сентября строители Юбилейного моста прошли очередной этап перед его сдачей в эксплуатацию: с 11:00 до 12:11 были проведены испытания объекта статической нагрузкой. На середину моста с левого берега Оми поочередно въехали двенадцать груженых КамАЗов, — четыре ряда по три машины, — которые оставались на месте около часа. Затем они, маневрируя, разъехались в разные стороны: большая часть проехала вперед, на Любинский проспект (правый берег), меньшая — вернулась задним ходом на улицу Ленина (левый берег).

За показаниями датчиков, диагностирующих техническое состояние элементов моста, в ходе испытаний следили специалисты администрации города, СибАДИ и Омского СоюзДорНИИ, а также группа журналистов. Несколько десятков любопытных наблюдали шоу в прямой трансляции через веб-камеры. Полученную в процессе нагрузочных испытаний данные о происходивших деформациях, амплитудах колебаний и прочие параметры специалисты сопоставят с расчетными, заложенными в проекте.

Юбилейный мост через реку Омь в центре Омска был открыт в 1967 году, к 50-летнему юбилею т.н. Великой Октябрьской социалистической революции. Спустя сорок лет в центральной конструкции моста обнаружилась явная деформация, ставшая поводом для слухов о высокой вероятности его обрушения. Капитальный ремонт моста начался 6 октября 2017 года. Подрядчиком выступает фирма «ООО «Мостремстрой». Первоначальные сроки открытия отремонтированного моста неоднократно сдвигались. По контракту ввод объекта в эксплуатацию должен состояться в ноябре 2018 года.

В иллюстрациях использованы стоп-кадры трансляции через вебкамеру компании «МТ Техно».