Что охраняем, то и «имеем»

В иллюстрации, использованной для оформления публикации без указания автора, внимательные журналисты узнали фотографию, сделанную несколько лет назад их коллегой.

20 сентября в официальном паблике Следственного управления СКР по Омской области был размещен пост с поздравлениями в связи с т.н. Днем омской прессы. Поздравительный текст адресован «всем сотрудникам омских средств массовой информации» и завершается пожеланием «новых творческих идей, интересных проектов и замечательных событий».

Почти сразу выяснилось, что автором фотографии, представляющей собой выкладку из обложек омских печатных СМИ, является известный журналист, редактор и обозреватель Татьяна Ильина.

«Такое впечатление, что фоточка моя, ещё из тех времён, когда я для БК55 обзоры прессы делала. Жаль, ноут под арестом в СК, проверить невозможно. А была бы милая новость: СКР поздравляет журналистов со снимком из архива с арестованного ноутбука журналистки», — поделилась Татьяна с коллегами в закрытом чате омских медийщиков.

Упомянутый обыск прошел 18 мая в квартире матери независимого правозащитника и журналиста Виктора Корба в связи с возбужденным против него уголовным делом по обвинению в оправдании терроризма. Сотрудники СКР, МВД и ФСБ тогда изъяли электронные устройства не только самого Корба, но и всех членов его семьи — матери, жены и дочери. Спустя четыре месяца, несмотря на обещания следователя вернуть предметы, заведомо не имеющие отношения к делу, все компьютеры, ноутбуки и планшеты по-прежнему остаются «под арестом».

Татьяна Ильина сообщила «ДО-инфо», что к ней как автору фотографии никто из СКР не обращался за разрешением ни до, ни после ее публикации. Комментируя эту ситуацию, она отметила, что «продемонстрированный следственным комитетом пример «творческого подхода», к сожалению, вполне привычен для омской медиа-среды. Никого не может удивить и то, что и сотрудники органа, призванного отстаивать законность, сами проявили безграмотность и правовой нигилизм».