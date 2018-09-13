Так поступил бы не каждый

Сразу два дорожно-транспортных происшествия произошли на одном участке улицы Комбинатской в Омске вечером 13 сентября.

Как установили сотрудники ГАИ, сначала тридцатичетырехлетний водитель на «Лада-Гранта» насмерть сбил двоих пешеходов, которые двигались по обочине. А когда нарушитель попытался скрыться с места преступления, его остановил водитель грузовика «Фредлайнер».

На представленных пресс-службой регионального УМВД фотографиях видно, что для этого ему пришлось буквально пойти на таран. Точнее, он своей огромной машиной перегородил трассу, и легковушка впечаталась в грузовик, основательно помяв капот. Впрочем, участники второго ДТП не пострадали, а оперативно прибывшие на место сотрудники полиции надели на виновника первой аварии наручники.

Теперь полицейским предстоит установить личности погибших и иные обстоятельства происшествия.