Отнеслись с пониманием

По разным оценкам в мирном шествии и собрании на Театральной площади приняло участие более пятисот омичей, откликнувшихся на призыв Алексея Навального выразить публичный протест против путинской «пенсионной реформы».

Пытаясь помешать проведению акции, полицейские задерживали руководителей, сотрудников и активистов штаба Навального в Омске и накануне, и непосредственно перед ее началом, и в ходе ее проведения. Всего, по предварительным подсчетам, к 16:00 9 сентября в автозаках оказалось более двадцати человек. В их число попали и несколько журналистов, в том числе Лика Кедринская из МБХ-медиа, Георгий Бородянский из Новой газеты и Александр Зубов из НГС55. Последнего задержали в ходе прямой трансляции, которую он вел с телефона.

Штаб Навального сообщил в Твиттере, что организатора митинга Татьяну Зайцеву при задержании избили и вместе с координатором омского штаба Ольгой Картавцевой и юристом Анастасией Васильевой доставили в отдел полиции №9.

Фото © ДО-инфо, Протестный Омск, Штаб Навального.