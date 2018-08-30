Ударим автопробегом по коррупции и произволу!

Текст уведомления о проведении публичного мероприятия его организатор, известный омский правозащитник Валентин Кузнецов разместил на сайте «Омск политический».

Акция названа ее организаторами «агитационно-протестным автопробегом по Омску».

Непосредственным поводом для протеста, как следует из уведомления, является нарушение городскими чиновниками «права на труд индивидуальных предпринимателей в сфере пассажирских перевозок». Но лидер Омского комитета по правам человека привычно расширил рамки, предложив рассматривать мероприятие как часть общегражданского протеста.

В пояснении к тексту официального уведомления, направленного мэру Омска 23 августа, уточняется, что члены профсоюза «Ямщик» вместе с сочувствующими намерены в такой оригинальной форме выразить протест «против действий органов власти нарушающих нормы действующей Конституции РФ в отношении прав человека, с приглашением и участием и провозом по улицам Омска граждан Омска и Омской области несогласных с действиями коррупционной власти».

Старт колонны автобусов среднего класса, «с наличием пассажиров, участников акции», намечен на 12 часов 5 сентября. Кольцевой маршрут начинается и заканчивается у санатория «Рассвет» и проходит по центральным улицам правого и левого берегов Иртыша, включая проспект Мира, Красный путь, Интернациональную, Гагарина, 10 лет Октября, Богдана Хмельницкого, Масленникова, Енисейскую, 70 лет Октября, бульвар Архитекторов, Ватутина и Лукашевича. по улицам г. Омска.

Валентин Кузнецов сообщил «ДО-инфо», что мероприятие уже согласовано с мэрией и должно пройти по плану.