Махнем не глядя, как в театре говорят!

22 сентября Омский государственный академический театр драмы открывает юбилейный 145 сезон, а уже через две недели отправится в Москву. Там, на сцене другого академического — Театра имени Евгения Вахтангова, с 9 по 14 октября пройдут его гастроли.

Омичи представят столичному зрителю шесть спектаклей: «Время секонд хэнд» по пьесе Светланы Алексиевич, «Искупление» Фридриха Горенштейна, Incognitio по мотивам гоголевского «Ревизора», «Правда — хорошо, а счастье лучше» Александра Островского, «Три товарища» Эриха Марии Ремарка и пластический спектакль «Синяя борода», в котором можно углядеть отсылку к известной сказке. В постановках заняты Валерий Алексеев, Наталия Василиади, Валерия Прокоп, Николай Михалевский, Михаил Окунев, Татьяна Филоненко и другие актеры труппы.

Обменные гастроли организованы при поддержке министерства культуры РФ. Напомним, в июне в рамках VI международного театрального фестиваля «Академия» были организованы гастроли Театра имени Вахтангова, который привез в Омск пять спектаклей, в том числе: «Евгений Онегин», «Медея», «Наш класс», «Мадемуазель Нитуш» и «Ревнивая к себе самой». Обменные гастроли двух коллективов проводятся с 2005 года — по договору, раз в три года, но выдерживать график получалось не всегда. До этого коллективы были связаны неформальными узами сотрудничества: в военные годы вахтанговцы находились в эвакуации в Омске, выступая не только на сцене драмтеатра, но и в госпиталях, перед воинами и тружениками тыла. К тому же многие годы Театр им. Вахтангова возглавлял уроженец Омской области Михаил Ульянов.

Фото © omskdrama.ru