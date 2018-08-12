﻿Футболисты уехали, а чиновники остались

Индекс третий месяц подряд остается в зоне роста и второй месяц превышает значение общероссийского аналога. Среднегодовое значение ИДК-Омск, согласно июльскому отчету Агентства Региональных Исследований, сохранилось на уровне 50%. Индекс долгосрочных (годовых) ожиданий вновь подскочил до 60%, однако это пока не сильно повлияло на понижательный характер тренда. В целом, динамика индекса 2018 года более всего напоминает картину пятилетней давности, когда российская экономика плавно вошла в очередной масштабный кризис.

Июльское значение индекса IHS Markit PMI® сферы услуг России (странового аналога ИДК-Омск) подросло на 0,5 процентного пункта, с 52,3% до 52,8%. Относительное оживление активности в сфере услуг эксперты IHS Markit связывают с прошедшим Чемпионатом мира по футболу в России.

В Омске, так же, как и в России в целом, основным фактором роста остаются новые заказы (65% в текущей и 79% в прогнозной оценке) на фоне сохранения невысокого инфляционного давления (рост затрат лишь на два пункта превысил рост отпускных цен: 58% и 56%) и небольшого сокращения занятости (44%). Прогноз на август связывает рост реализации (73%) одновременно с существенным ростом новых (79%) и незавершенных заказов (67%) и небольшим ростом занятости (58%).

В июле восстановилось статус-кво в соотношении рыночного оптимизма представителей двух основных сегментов ИДК, экспертов медиа и торговли и их коллег-риэлторов. Текущие оценки динамики новых заказов равнялись 46% (слабый спад) и 83% (сильный рост), а прогнозные — 67% и 92%, соответственно. Видимо, рынок недвижимости чувствует подвижки, связанные с желанием людей хоть как-то защитить свои накопления — пусть даже и про кредитной схеме… В долгосрочном прогнозе разрыв в оценках у двух сегментов остался внушительным, хотя и немного уменьшился: 46% против 75% (месяцем ранее соотношение составляло 30% и 71%).