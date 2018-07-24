Почувствуйте себя дома

Накануне пресс-служба распространила экстренный комментарий президента ХК «Авангард» Максима Сушинского в связи со слухами вокруг стадиона «Арена Омск».

Топ-менеджер фактически подтвердил, что ситуация со зданием очень серьезная, и клуб вынужден «прорабатывать все сценарии и запасные варианты». Имеется в виду высокая вероятность того, что омичи в предстоящем сезоне КХЛ лишатся домашней площадки и будут вынуждены проводить игры не в Омске, а в другом городе. Прежний домашний стадион ястребов СКК имени Виктора Блинова (бывший СКК «Иртыш») находится в еще более плачевном состоянии. Других площадок подходящего класса в Омске нет, поэтому среди вариантов называют даже проведение омичами «домашних» матчей в Ханты-Мансийске.

Сушинский уточнил, что «непредвиденные трудности» возникли во время работ по подготовке «Арены Омск» к новому сезону:

— В межсезонье мы начали интерьерные ремонты и модернизацию инженерных систем арены. В процессе этих работ мы столкнулись с непредвиденными трудностями, после чего в срочном порядке были запущены необходимые дополнительные экспертизы, — цитирует пресс-служба слова президента.

Судя по всему, под «непредвиденными трудностями» имеются в виду трещины в несущих конструкциях здания, которые создают реальные угрозы безопасности болельщикам, спортсменам и персоналу комплекса.

Между тем, о наличии этих проблем впервые было известно более десяти лет назад, вскоре после постройки комплекса. На сайте «Омский форум» до сих пор доступна ветка с говорящим названием «Арена Омск» треснула». В первом сообщении этого треда, открытого 9 ноября 2007 года, анонимный автор со ссылкой на «товарища из проектного отдела» пишет, что «в новостях конечно ничего не сообщают, но товарищ… расказывает, что по корпусу в несущих конструкциях появилась и расширяется трещина».

В 2013 году срочные ремонтные работы потребовались для устранения протекания крыши комплекса, которая стала пропускать тающий снег.

Пять лет назад обсуждение проблем со зданием «Арены Омск» завершалось саркастическим комментарием: «Надо чтобы постоянно что-то ремонтировалось, и не важно что это будет. Не даете деньги на Федоровку? Нет вопросов, тогда мы будем ремонтировать Ленинградский мост, нет на мост, тогда — Арену!».