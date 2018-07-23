По закону равнин

Председатель Омского областного Комитета по правам человека Валентин Кузнецов подал административное исковое заявление на исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова. Иск о признании незаконными действий (бездействия) высшего регионального чиновника 26 июля будет рассматривать Центральный районный суд города Омска.

Полный текст искового заявления, подписанного Валентином Кузнецовым и его представителем Вячеславом Солодовниковым, опубликован на сайте «Омск Политический».

Истцы считают, что глава региона «лишил нас, граждан РФ, конституционного права выбора… главы администрации г. Омска», что он своими действиями и бездействием «игнорирует сведения СМИ по фактам разрушения здравоохранения в Омской области, процветанию коррупции в министерстве здравоохранения Омской области, руководимого министром Стороженко А.Е., бюджетного финансирования ООО «Евромед», бенефициары которого скрываются в оффшорах, куда и выводят бюджетные средства».

Все эти претензии были озвучены на митинге, организованном КПЧ в Омске 28 апреля 2018 года, резолюция которого была направлена Буркову. Как следует из текста искового заявления, истцы 13 июня получили ответ из главного управления внутренней политики и 26 июня — от первого заместителя председателя Омской области (видимо, пропущено слово правительства — прим. вып. ред.) В.П. Бойко. Оба документа не удовлетворили правозащитника, посчитавшего, что «в связи с ненадлежащей реакцией и.о. губернатора Омской области А.Л. Буркова на резолюцию жителей г. Омска и Омской области от 28.04.2018г истец вынужден обратиться за судебной защитой нарушенных гражданских прав участников митинга, и в том числе и лично его, как ведущего митинга».

В обосновании иска подробно, со ссылками на тексты Конституции РФ, постановления Конституционного суда РФ и другие нормативные акты, комментируется незаконность решения о лишении граждан Омска возможности избирать мэра города прямым голосованием. Валентин Кузнецов уверен, что «А.Л. Бурков обязан был принять меры к всеобщим выборам мэра г. Омска, а не организовывать кулуарные выборы мэра г. Омска Фадиной О.Н.».

Кроме признания незаконными действий и бездействия главы региона, заявители также просят «Обязать Буркова дать ответ по существу поставленного вопроса в резолюции митинга о наличии или отсутствии у членов правительства Омской области акций в иностранных банках и организациях… в соответствии с законом «О противодействии коррупции».