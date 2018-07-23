Где Казимиров держит козу?

Говорят, в каких-то странах выполняют четыре укоса травы, которую заготавливают на корм скоту. В Омской области, как я слышала, по климатическим условиям получается только два укоса.

То ли дело — в Омске. Еще только середина июля, а газоны выкосили «под ноль» уже три раза.

Надо отдать должное погоде нынешнего лета и живучести обитателей газонов: после каждого укоса остатки травы выгорают на солнце почти дотла — но после дождя все-таки оживают, снова поднимаются и зеленеют. До следующего укоса.

Когда-то газоны в нашем районе подкашивали «частники», владельцы то ли коров, то ли кроликов, которым непросто было получить покос для легального запасания сена. Сейчас косят «муниципалы». Вчера на наших глазах один такой выкосил до основания живую изгородь из декоративного злака: ее устраивали прежние владельцы ближнего магазина, но новых владельцев эстетика прилегающей территории не интересует, а газон, видимо, расположен на муниципальном участке.

Наверное, и сено тоже должно получаться муниципальным. Но в бюджете не предусмотрены расходы на заготовку сена и доходы от его продажи. Значит, кто-то его… съедает?

Закономерно рождается вопрос: что это за скотина такая, для прокорма которой требуется насиловать городские газоны, чтобы заготовить исполинский стог сена? И если корова-рекордистка (коза, конь или единорог) не числится в составе муниципального имущества, значит ли это, что она частная? Или ее откармливают в живом уголке департамента городского хозяйства?

Нет, есть, конечно, совершенно фантастическая версия, что по бумагам на обочины омских дорог и на газоны в соответствии с агротехническими и урбанистическими нормами высеивают специальные смеси семян, чтоб получался английский или спортивный (особо прочный) газон. Фактически же там как росли сорняки и посеянный еще в СССР «костер», так и растет. Но в скошенном — и выжженном — виде все они выглядят одинаково: точно так же, как и дорогущий футбольный газон, и «альпийское разнотравье», и «изумруд», и «мавританский газон».

Не может же быть такого, что вручая абсолютно несведущим людям триммеры и выдавая наряды на косьбу, инженеры, мастера, агрономы не проводят вообще никакого инструктажа. Потому что иначе их бы уже давно показательно наказала, как минимум, Гострудинспекция. А может, для ее вмешательства нужен несчастный случай?..

В общем, будем считать, что это директор ДГХ Владимир Казимиров заготавливает сено для козы. Или для муниципального единорога, который когда-нибудь развернет над Омском радугу.

Татьяна Ильина,

специально для ДО-инфо.