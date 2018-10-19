По четным — гражданин, а по нечетным — глава

Пока вся страна с увлечением подбирает «великие имена» для аэропортов, а Омск уже почти согласился с названием Letov International Airport, некоторые местные чиновники без особых сложностей решают вопросы собственного увековечения.

17 октября в колонном зале Центра народного творчества Тюкалинского района комиссия по наградам торжественно вручила свидетельство, удостоверение и знак Почетного гражданина районному главе. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Тюкалинского района» Ивану Куцевичу 2 октября принял Совет депутатов — по представлению районной комиссии по наградам. Основанием для этого названы «большой вклад в социально–экономическое развитие Тюкалинского муниципального района, улучшение условий жизни населения, сохранение исторического и культурного наследия города Тюкалинска и Тюкалинского района».

Новый кавалер звания «поблагодарил собравшихся за оказанное доверие, рассказал о ключевых моментах в своей жизни, а также отметил, что и далее будет трудиться на благо развития Тюкалинского района».

Иван Иванович родился в 1959 году в Акмолинской области Казахстана. В Тюкалинском районе Омской области работает с 1987 года. 14 марта 2010 года избран главой района всенародным голосованием, а 10 ноября 2015 года — решением райсовета.

До него звания Почетных граждан района были удостоены семеро жителей района, среди которых ветеран войны, начальник райсельхозуправления, врач, хирург и другие труженики. Почетным гражданином Тюкалинска является также тяжелоатлет, чемпион Европы Владимир Сморчков.

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