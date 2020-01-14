Он не устанет — его уйдут

Агентство Региональных Исследований подвело итоги опроса о наиболее вероятных сроках ухода Владимира Путина с поста президента России.

Из экспресс-отчёта АРИ, опубликованного на сайте агентства ДО-инфо, следует, что большинство респондентов (53%) считает, что Путин уйдёт с вершины российской власти не позднее 2024 года. 23% полагают, что это произойдёт в рамках легальных правовых процедур, и «лидер нации» просто не станет вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году.

41% принявших участие в опросе считают, что Путин, если и покинет президентскую должность, то не ранее 2028 года.

Комментируя распределение по основным соцсетям, аналитики АРИ отмечают, что наиболее скептично настроена аудитория Фейсбука, в которой в реальность ухода Путина в 2024 году или ранее верит менее половины (48%). А наибольший оптимизм проявляет заметно более молодая аудитория ВКонтакте (57%). При этом возможность досрочного прекращения полномочий Путина на посту президента России уже в текущем году допускает 18% участников опроса ВКонтакте (16% думают, что он уйдёт в 2024 году) и лишь 5% респондентов в Фейсбуке!

Аудитории Телеграма и Твиттера похожи, но первая всё же более оптимистична: в возможность досрочного ухода Путина в период с 2020 по 2023 годы верит более четверти (26%) респондентов «телеги», в то время как аналогичный показатель для Твиттера равен лишь 19% (у Фейсбука — 19% и ВКонтакте — 34%).