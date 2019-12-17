Хищные люди города

В пятницу, 13-го, сотрудники спецавтохозяйства (САХ) Омска отловили на территории пригородного посёлка Пушкино шесть собак, в том числе породистых. У одной хозяйки забрали лабрадора, грубо её оттолкнув. Когда возмущённые хозяева приехали в САХ вместе с депутатом, они столкнулись с хамством и насилием охранников, а собак своих не обнаружили, поскольку те якобы… сбежали!

Опрошенные «ДО-инфо» эксперты выразили удивление тем, что отлов бродячих животных работники омского предприятия проводят на территории, находящейся в зоне ответственности другого муниципалитета. По одной из версий, это самоуправство можно объяснить желанием сотрудников улучшить показатели отчётности. По другой — деятельностью по отлову могут прикрывать отлаженную схему похищения породистых собак для нелегальной продажи.

Директор САХ уверяет, что все эти действия проводились без его ведома и что «по факту инцидента проводится служебная проверка».

В связи с самоуправством работников муниципального предприятия уже поданы заявления в правоохранительные органы.

На видео блогера Ориса Брута депутат Дмитрий Петренко вместе с расстроенной хозяйкой лабрадора пытается разобраться в ситуации.

Собачий концлагерь под Омском