А что там у Рогозина?

В минприроды Омской области прошло экстренное совещание по поиску источников опасных выбросов хлороводорода. Напомним, 7 декабря на одном из постов Гидрометцентра (УГМС) было зафиксировано почти восьмикратное превышение ПДК по этому опасному веществу.

По данным агентства «Омскрегион», в официальном реестре на территории Омска зафиксировано 275 возможных источников выбросов хлорида водорода. Эксперты отмечают, что наиболее крупные источники — это гальванические производства в промышленной зоне Октябрьского и Ленинского округов. На совещании представители минприроды и Росприроднадзора в качестве возможных нарушителей упомянули ОНИИП, завод им. Баранова, Омсктрансмаш и ЦКБА. При этом чиновники посетовали, что предприятия «отбиваются от проверок», заявляя, что у них «всё хорошо».

Эксперт в области экологической безопасности Татьяна Вдовина заявила, что «эта ситуация могла быть спровоцирована только каким-то нестационарным во времени нарушением технологического процесса – аварийным пуском».

Источники «ДО-инфо» поддержали эту версию, а также напомнили, что полтора года назад вице-премьер Рогозин посещал Омск для обсуждения проблемы создания современного центра гальванизации, необходимого для решения задачи налаживания конвейерного выпуска ракеты «Ангара». А месяц назад, 6 ноября, он уже в статусе главы «Роскосмоса» специально приезжал в Омск для контроля готовности ПО «Полёт» к серийному производству ракет-носителей «Ангара-1.2» и «Ангара-А5». Таким образом, учитывая остроту проблемы и уровень секретности, легко предположить, что в условиях аврала вполне мог произойти аварийный выброс, который будут скрывать всеми возможными способами.

В марте 2017 года Омск подвергся серии «газовых атак», в результате которых его накрыло облаком этилмеркаптана. Несмотря на медийный и общественный резонанс, многочисленные обещания чиновников различных ведомств и уровней, источник аварийного выброса так и не был установлен.

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