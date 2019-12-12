Самому знаменитому мему — уже сто лет!

Не спешите, прочтите следующую фразу медленно, по словам или даже по слогам:

«Осенью 2019 года исполнилось 100 лет, пожалуй, самому знаменитому мему «Не пытайтесь покинуть Омск!»…

А дело было так. Когда перед колчаковским правительством остро встал вопрос о срочной эвакуации из «белой столицы» в связи с безудержным наступлением красной армии, как это обычно бывает, не прекращались дискуссии и сомнения. Генерал Дмитрий Филатьев в своих мемуарах описывает это такими словами:

«Пора было взяться за ум, перестать надеяться на чудеса и отказаться от навязчивой идеи о невозможности покинуть Омск…»

А ведь ещё весной того же года ничто, казалось бы, не предвещало скорого краха белого движения, и верховный правитель России адмирал Колчак принимал торжественные парады войск в столичном граде Омске…