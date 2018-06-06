Наденька в Левой ноге

В прошлом году творческое объединение вместе с Дамиром Муратовым принимало участие в Триеннале современного искусства в московском «Гараже».

А сейчас участницы «художественного кооператива» приглашают друзей на первую персональную выставку Наденьки в Омске.

► «Глава 50762, в которой Наденька задает вопросы».

► 11.06 в 19:00. Галерея «Левая нога»

Это выставка-интервью, выставка-дневник, выставка-промежуточный итог.

Наденька ищет себя, Наденька ищет женщину, Наденька ищет женщину в себе и себя в женщине. Наденька падает в нору формул и предубеждений в поисках ответов. Наденька отвечает на вопросы, которые ей задавали много раз. Наденька спрашивает себя и всех зрительни_ц.

На выставке будут представлены работы, созданные с 2014 по 2018 год, а также новые объекты. Текстиль, вышивка, визуальный текст.

На открытии организаторы и авторы обещают экскурсию по выставке с подробным рассказом о работах.