Мобилизация язовского набора

Бывший заместитель руководителя Роскомнадзора Максим Ксёнзов сделал в своем Телеграме заявление в защиту бывшего министра обороны и маршала СССР Дмитрия Язова. Он сообщил, что оно стало реакцией на информацию о намерении властей Литвы применить к Язову высшую меру наказания в виде пожизненного заключения.

Ксензов признался, что «обязан этому человеку очень многим», хотя сам Язов о нем «ничего не знает». И пояснил причину своей эмоциональной реакции:

«Именно благодаря его решению я стал таким, какой я есть. Просто я отношусь к т.н. «язовскому набору»: набору школьников в военные академии в конце 80-х годов. Это было принципиально важное стратегическое решение. Так вот, я вполне официально заявить, что готов всеми силами и возможностями защищать честь и жизнь Дмитрия Тимофеевича. И я вполне серьезно…».

Дмитрий Тимофеевич Язов родился 8 ноября 1924 года в Омской области, в деревне Язово (в Покровской волости Калачинского уезда Омской губернии). Фронтовик, маршал Советского Союза, министр обороны СССР в правительстве т. н. перестроечного периода (с 1987 по 1991 годы), член ГКЧП. Многие политики и правоохранительные органы Литвы считают, что Язов высший военный руководитель несет персональную ответственность за трагические события января 1991 года в Вильнюсе.