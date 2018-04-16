Инфляция рынок вывезет?

Сезонно очищенное значение Индекса делового климата на рынке услуг Омска (ИДК-Омск) по итогам марта впервые за пять месяцев опустилось ниже психологически значимого уровня в 50% — до 49%. Аналитики АРИ напоминают, что это означает возврат рынка в состояние слабого спада. Индекс долгосрочных ожиданий после февральского скачка вернулся также к уровню в 49%, что также соответствует долгосрочному понижательному тренду, начавшемуся около года назад, с апреля 2017 года. Динамика ИДК в первые три месяца 2018 года практически повторяет график предкризисного 2013 года.

На региональном рынке, по данным Агентства Региональных Исследований, продолжается сокращение уровня незавершенных заказов, причем тоже с увеличением темпа (47% в текущем состоянии и 37% в прогнозе). Занятость также растет и тоже более медленным темпом (56% против 62% месяцем ранее). Отмеченный в феврале низкий уровень инфляционного давления сократился до нуля: закупочные и отпускные цены росли с темпом в 55%. В прогнозе ожидается сохранение этого соотношения (56% и 55%, соответственно). Это означает массовую готовность операторов рынка отказаться от сдерживания цен в расчете на общее оживление рынка, при том, что объективных подтверждений для этого пока не прослеживается.

Разрыв между значениями индекса двух основных сегментов ИДК, медийщиков и риелторов, немного сократился, но весьма значителен: в текущем состоянии — 46% и 61% и в долгосрочном прогнозе — 43% и 56%. Отметим, что как и предполагали аналитики АРИ, долгосрочный прогноз риелтеров резко скорректировался. В месячном прогнозе риелторы также демонстрируют переход от неоправданного оптимизма к сдержанному скепсису: в апреле они ожидают ситуацию медленного спада на уровне 49%.