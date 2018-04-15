Мы поедем, мы помчимся вдоль по мосту утром майским

О планах мэрии сообщила пресс-служба по итогам инспекции и рабочего совещания на объекте, проведенного с участием мэра Омска Оксаны Фадиной. О ходе работ отчитались генеральный директор подрядной организации ООО «МостоСтрой-Омск» Игорь Шестаков и главный инженер ОАО «Омский СоюзДоНИИ», осуществляющего контроль качества строительства, Михаил Быков. По их словам, город может не опасаться за соблюдение сроков.

Строители планируют уже в конце мая начать тестирование объекта, разрешив проезд автомобилей. А полное открытие движения предварительно намечено на 31 мая, хотя по условиям контракта, завершение работ запланировано лишь на ноябрь 2018 года.

В бюджете области на 2018 год на продолжение ремонта Юбилейного моста предусмотрено более 145 млн рублей. Большая часть необходимых материалов уже приобретена, поэтому кризис, разразившийся из-за американских санкций, уже не изменит цены на металлоконструкции, используемые при ремонте. Элементы, изготовленные на Омском заводе металлоконструкций, легче прежних, что позволит снизить нагрузку на фундамент, при этом они не уступают им по прочности. При бетонировании используется специальная высокопрочная арматура.

По инициативе Союза архитекторов, при выполнении световых опор и ограждений из чугуна и металла с полимерным покрытием будет сохранен архитектурный образ моста и соблюдено стилевое единство с оформлением Любинского проспекта. Как отметил директор департамента строительства Илья Трушников, для этого разрабатывается проект устройства специальной подсветки.

В соответствии с проектной документацией, в ходе капитального ремонта должны быть заменена часть конструктивных элементов пролетного строения и мостового полотна, устранен крен фундаментов, восстановлены и укреплены бетонные части опор, пролетных строений. Сейчас работы идут на правом и левом устоях, проведено бетонирование продольных швов между главными балками консольных пролетных строений, начат монтаж консольных тротуарных блоков на правом берегу, подготовка бетонной поверхности под окраску. Мониторинг состояния моста ведется круглосуточно специальной электронной системой.

Летом планируется завершить благоустройство второго участка улицы Ленина, подрядчиком которого является СК «ИдеалСтрой», а спонсором — Газпром.

Торжественное открытие улицы и моста планируется совместить и провести в сентябре, на него ожидают главу ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Фото с вебкамеры и пресс-службы мэрии Омска.