Дорожная карта омского урбанизма

Группа городских активистов реализует проект издания иллюстрированной карты Любинского проспекта в Омске.

По замыслу инициаторов из Public Speech полиграфический продукт призван повысить привлекательность исторического центра Омска как для самих горожан, так и для гостей.

Лицевая часть карты, озаглавленной «Любинский — центр городской культуры», выполнена иллюстратором Александрой Архиповой в виде псевдообъемной карты, в мельчайших деталях воспроизводящей панораму территории вокруг верхней части улицы Ленина. На обороте будут представлены несколько исторических сюжетов, рекомендуемые экскурсионные маршруты по центру Омска и адреса наиболее популярных объектов общепита, бутиков и мест отдыха.

Для изготовления и распространения Карты тиражом 5000 экземпляров организаторы объявили сбор средств. Согласно опубликованной ими смете, им предстоит собрать чуть более ста тысяч рублей.

По состоянию на 12 апреля собрано 10 тысяч 787 рублей 56 копеек, а за вычетом комиссии и вознаграждений — 8 тысяч 383 рубля 93 копейки.

Из опубликованного отчета следует, что всего на счет инициаторов проекта поступило 32 взноса. Наиболее популярным является взнос размеров в 196 рублей (эта сумма получается за вычетом комиссии при внесении стандартного пожертвования в 200 рублей через онлайн-форму сервиса Яндекс.Деньги).

Самый крупный разовый взнос в размере 1176 рублей (с бонусом в виде карты и набора стикеров) поступил от известной омской молодой пиарщицы, пресс-секретаря главы Омской области Анастасии Гуливатенко. Самый объемный вклад в копилку проекта внес Сергей Шмаков, перечислив подряд четыре взноса по 497 рублей 51 копейке.

Из известных персон в перечне спонсоров замечены также веб-разработчик Денис Визигин, пиар-менеджер Екатерина Костюченко и создательница брэнда «Просто шапка» Елена Харламова.

Помимо Саши Архиповой, в команде, реализующей проект, участвуют фотограф и полиграфист Алексей Углирж, историк Алексей Сорокин, архитектор Ефим Фрейдин и продюсер PS Илья Севастьянов.