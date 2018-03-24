Сергей Грушевский: «Грязи на мне нет»

Пятого апреля исполнится ровно год с момента задержания Сергея Грушевского. Популярного музыкального ведущего и продюсера арестовали, обвинив в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних артистов. У его друзей и коллег эта информация вызвала шок, а обвинения воспринимаются как совершенно абсурдные.

Почти год в СМИ не было практически никакой информации о «деле Грушевского», за исключением новости о предъявлении дополнительных обвинений.

23 марта омский медиа-аналитик Виктор Корб опубликовал в своем блоге в Живом Журнале выдержки из переписки со своим бывшим земляком. Текст он оформил в виде интервью, в предисловии к которому пояснил, что «мы с ним никогда не встречались живьем, но были взаимными френдами в соцсетях, изредка обмениваясь лайками, шерами и ретвитами. Зная, как легко в современной России попасть под пресс подлоохранительной системы, я, конечно, переживал из-за этой истории, а почти полное отсутствие достоверной информации из первых рук порождало самые мрачные домыслы.

Приводим полный текст интервью Сергея Грушевского по версии, опубликованной в Дзен-канале агентства «ДО-инфо»:

— Сергей, привет. Только что при содействии Анны Каретниковой узнал, что ты содержишься в больнице СИЗО-2, — сразу решил написать, чтобы протестировать этот канал связи. До этого не удавалось нигде узнать никаких деталей.

— Привет! Очень приятно и неожиданно! В СИЗО-2 я уже с апреля 2017. После института Сербского в сентябре 2017 меня закрыли в психбольнице, чтобы лишить меня привычной связи. Поэтому я не в курсе, что на меня льют на воле 😞

— Расскажи, какая у тебя сейчас ситуация по «делу». Нужно ли содействие, и, если да, то какое именно?

— Вся инфа только у моей гражданской жены Лены и родной сестры Натальи. Свяжись с сестрой, она рулит моими делами. Найди в Фейсбуке С.Ч. — он в теме откуда вода течет. Писать тут мои соображения не могу.

— И все-таки хотя бы кратко прокомментируй свою позицию, чтобы хоть немного компенсировать мутную волну домыслов и инсинуаций, в которой отметились многие СМИ.

— Грязи на мне нет. Сразу проработали всё моё окружение, типа я сознался, даю показания и т. п. 😊 Ничего подобного! Вины не признаю и статья 51-я у меня. (прим. ВК: статья Конституции РФ, гарантирующая право обвиняемого не свидетельствовать против себя).

Кому-то я не угодил, слишком широко шагал 😞 По факту оговор. Проработали бывших участников студии периода 2013–2015 гг (трех), уговорили подписать. Историю прорабатывали долго, искали и деньги, и связи. Кроме этих обиженных мам никто не сливал. Только продиктованный оговор, никаких свидетелей и компромата (через 10 месяцев отдали мои четыре компа, два багажника носителей, камеры, фотики и проч.). Партнёр по студии А. — нехороший человек 😞 Со мной — единицы верных друзей.

— Следствие уже закончилось?

— Да, суды начались. Просвета никакого…

— Как твое самочувствие, настроение? Как переносишь разлуку с близкими?

— Всех своих из Москвы я сразу переправил в ***: безопаснее и от прессы подальше, сюда ко мне летают. Свиданки не давали 10 месяцев, разрешение расписаться с Леной не давали 😞

По быту: с самого начала — все у меня по-людски, никаких притеснений. Телевизор, получаю книги с ОЗОНа, продолжаю штудировать ENGLISH 😊. Тепло, 8 шконок + 2-3-4 человека всегда еще на полу. Здоров головой и телом. Вес сохраняю 88 кг. 😊 Улыбаюсь, но на самом деле 😞 Не мой это квест 😞 Конечно, меня поддерживают, но увы, я в трансе 😞.