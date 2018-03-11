Февраль — месяц раздумий и ожиданий

По итогам февраля текущий индекс делового климата на рынке услуг Омска Омска (ИДК-Омск) сохранился на уровне 52%. Индекс долгосрочных ожиданий подскочил до 62%, что стало самым высоким значением этого показателя с сентября 2013 года. Характер динамики ИДК-Омск в начале 2018 года ближе всего к аналогичному графику 2013 года — первого в продолжающемся цикле кризиса. Общероссийский аналог регионального индекса IHS Markit PMI-Russia после январской корректировки вновь вернулся на уровень 57%.

В отчете агентства IHS Markit за февраль отмечаются одно из самых сильных расширений деловой активности за последнией пять лет, максимальное за три месяца ускорение роста новых заказов, наивысшие с декабря 2012 год темпы роста занятости и сохранение высокого уровня оптимизма деловых ожиданий.

На региональном рынке ключевые показатели (реализация, новые и незавершенные заказы) остались на уровне 48-52%, а основным драйвером стали высокие темпы роста занятости (62%). В феврале отмечено давно не фиксировавшееся состояние крайне низкого уровня инфляционного давления: разница между динамикой отпускных (53%) и закупочных (54%) цен уменьшилась до одного пункта (для сравнения — в январе этот показатель составлял 24 процентных пункта).

Графики индекса двух основных сегментов ИДК, медийщиков и риелторов, уже четвертый месяц колеблются синхронно. При этом медиа все сильнее отстает: по текущему значению индекса разрыв за месяц вырос с 14 до 17 пунктов (63% против 46%). В долгосрочной оценке медийщики также утратили оптимизм, а риэлторы, наоборот, показали рекордное значение: 81% против 42%, — но аналитики АРИ уверены, что этот всплеск риэлторского оптимизма не имеет под собой никаких объективных оснований и с высокой вероятностью будет скорректирован в ближайших раундах замера индекса.

Диаграммы к отчету АРИ об индексе деловой активности ИДК-Омск за февраль 2018 года см. на сайте ОМС по ссылке.