Время оценивать землю и время переоценивать землю

После отмены в ноябре 2017 года Верховным судом РФ постановления областного правительства 108-П, устанавливающего арендную плату за земельные участки, была создана рабочая группа, которую возглавила заместитель губернатора Татьяна Вижевитова. Группе поручено во взаимодействии с предпринимателями разработать корректировки к методике оценки земли.

На очередном заседании рабочая группа не смогла прийти к согласию о критериях оценки арендуемой и выкупаемой земли. Для определения цены аренды предприниматели предлагают брать за основу кадастровую стоимость, а мэрия — рыночную оценку. Выкупную стоимость бизнеса предлагает установить на уровне 2,5-10% от кадастровой оценки земли, чиновники в своих оценках не опускаются ниже 30-40%.

Правительство области предлагает опираться на приказ №710 Минэкономразвития России от 29 декабря 2017 года, устанавливающим для регионов методические рекомендации по определению арендной платы за пользование участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности. По словам директора ООО «Юридическая компания «ОМЭКС-ЛЕКС» Александра Дмитренко, областные власти вправе применять только те положения, которые в целом не противоречат Земельному кодексу, в противном случае арендаторы могут оспорить и новые постановления.

Мэрия обещает арендаторам рассрочку по выплате долгов по арендной плате, но юристы ожидают вала исков от предпринимателей по оспариванию начисленных задним числом платежей. Поскольку предстоит провести переоценку по трем тысячам договорам, могут вырасти расценки на топографическую съемку и кадастровые работы. Впрочем, возможно и, наоборот, снижение тарифов, учитывая существенный рост объема новых заказов в этом сегменте.

Пока участники переговорного процесса договорились попытаться подойти к методике дифференцированно — учитывая и кадастровую стоимость, и рыночную оценку, и статус объектов.

Напомним, областное постановление №108-п «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Омской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» вступило в силу 11 мая 2015 года. Перерасчет цены аренды земельных участков из состава областной собственности оперативно выполнило минимущество. Мэрия же разослала уведомления об изменении условий договоров аренды неразграниченных земель лишь во второй половине 2016 года, начислив дополнительную плату за предыдущие периоды, пени за просрочку и проценты на «долги». В марте 2016 года Горсовет решением №432 «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Омска и предоставленные в аренду без проведения торгов» применил методику к землям из состава муниципальной собственности. В результате арендные платежи за земельные участки резко возросли. 7 февраля областной суд отменил нормативные акты правительства и Горсовета по вопросам арендной платы на землю.