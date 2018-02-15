Какой индекс без корректировки?

Значение ИДК-Омск в январе, после сезонной очистки, составило 52% против декабрьских 62%. Аналитики АРИ отмечают, что фактическое значение индекса без сезонной очистки совпало с прогнозным (39%), что в последнее время бывает крайне редко (последний раз — в июле-августе 2016 года). Существенно то, что это значение чуть меньше показателей индекса в январе 2017 и 2016 и близки к уровням 2012-2013 гг. Общероссийский аналог регионального индекса IHS Markit PMI-Russia также скорректировался: с 57% до до 55%.

В комментариях к январскому отчету аналитики IHS Markit указывают на минимальное за три месяца расширение деловой активности, замедление роста новых заказов, продолжение сокращения незавершенных заказов, сохранение приглушенного инфляционное давления на фоне минимальной инфляции закупочных цен максимальной с июля 2011 года степени оптимизма деловых ожиданий.

Корректировка индекса на региональном рынке, по оценке АРИ, вызвана, в первую очередь, резким спадом общей реализации (с 58% до 29%), характерным для самого нерабочего месяца года, занятости (с 69% до 44%), а также новых и незавершенных заказов (до 40% — с 53% и 45%, соответственно). Омские предприниматели отмечают значительно возросшее инфляционое давление: вилка между показателями динамики отпускных (47%) и закупочных (71%) цен выросла до рекордных 24 пунктов! Ожидаемо снизился и уровень оптимизма в долгосрочных ожиданиях деловой активности на рынке услуг Омска: с декабрьских 52% до январских 47%.

Также вполне ожидаемо основными трендсеттерами начала года стали медийщики, чей пессимизм особенно ярко заметен в сравнении с представителями сегмента недвижимости: по текущему значению индекса — 32% против 46%, по реализации — 19% против 39%, по занятости — 38% против 50% и т.д. При этом в долгосрочной перспективе, в оценках изменения ситуации через год, медийщики настроены чуть более оптимистично: 50% против 44%, — то есть, первые надеются, что ситуация хотя бы не изменится к худшему, а риэлтеры уверены в обратном.