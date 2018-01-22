В Омске очень холодно

22 января 2018 года в Омск пришли обещанные синоптиками сильные холода. Температура опустилась до -36 градусов. Соцсети, как обычно, переполнились постами, фиксирующими эмоциональную реакцию горожан на это погодное событие.

Резонанс вызвал стрим, который через свой аккаунт в соцсети ВКонтакте провел начальник главного управления по информационной политике Омской области Станислав Сумароков. Он стал свидетелем небольшого происшествия, которым поделился в прямом эфире. В непосредственной близости от зданий регионального УФСБ и правительства Омской области неожиданно вспыхнул припаркованный автомобиль.

Высокопоставленный чиновник не растерялся и тут же схватился за смартфон. Причем, он не ограничился лишь трансляцией видео, но и обстоятельно комментировал происходящее.

Приводим текстовую версию первой части трансляции Станислава Сумарокова, оперативно расшифрованную корреспондентами ДО-инфо:

— Ну, что, уважаемые друзья. Напоминаю, что сегодня очень холодно. Сейчас мы с вами наблюдаем, как горит машина. Буквально в двух шагах от правительства Омской области. Горит, как сами понимаете, в силу того, что очень холодно, и в машине были предприняты попытки ее утепления с помощью так называемого классического теплоодеяла. К чему это привело — к небольшому возгоранию. Машину, к счастью удалось потушить своими силами. Как вы видите, машину подручными средствами автолюбители гасят. Небольшое пламя было из-под двигательного отсека. Сейчас уже почти все нормализовалось. Слава богу, здесь находилась также снегоуборочная техника, которая засыпала весь двигательный отсек снегом, поэтому огонь, собственно, и не успел разгореться.

К чему я все это говорю. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья! Очень холодно! Если вам без острой необходимости не нужно никуда выезжать, то, пожалуйста, берегите себя, не выезжайте. Пользуйтесь такси и другими средствами передвижения. Как видите, автомобили сегодня, в такой мороз, очень сложно завести, сложно прогреть, сложно его содержать в достаточно комфортном и качественном состоянии. Поэтому будьте аккуратны! Всевозможные телогрейки и другие обогревательные предметы на двигателе — это довольно рискованные средства. Здесь более эффективны просто качественное масло и хороший аккумулятор. И, естественно, проверенные системы автомобиля. Все остальное — от лукавого.

Как видите, даже более-менее новый джип с использованием в качестве утеплителя одеяла может вспыхнуть за пять секунд. Хорошо, когда есть кругом неравнодушные люди и специализированная техника по уборке снега. Но если ее рядом может не оказаться, то, сами понимаете, довольно проблематично потушить в одиночку такой автомобиль. Тем более, в такой сильный мороз могут быть очень сильно промерзшими ваши замечательные огнетушительные средства.

Поэтому еще раз повторюсь. В сильные морозы — осторожность и еще раз осторожность в использовании ваших автосредств, в их эксплуатации и так далее. Потому что очень холодно. Очень. Сегодня утром выходил с собакой, было -36 градусов. Как говорит пословица, в такую погоду хороший хозяин собаку из дому не выгонит. И, действительно, подобные низкие температуры хоть и являются визитной карточкой наших северных городов, а мы все-таки северный город, что бы ни говорили, от таких температур мы уже давно отвыкли. Поэтому надо соблюдать повышенную, я бы даже сказал усиленную безопасность в таком деле!