Год закончился на позитиве

Динамика индекса деловой активности ИДК-Омск Текущее значение индекса делового климата на рынке услуг Омска Омска (ИДК-Омск) выросло четвертый месяц подряд и достигло четвертого максимума за всю историю его построения с 2009 года. По итогам декабря значение индекса после сезонной очистки составило 62% (без фильтрации — 56%). За счет непрерывного роста индекса в последнем квартале среднегодовое значение ИДК вышло на уровень 48%, то есть, в целом по 2017 году региональный рынок не вышел из состояния стагнации. Общероссийский индекс PMI-Russia к концу декабря просел с 57,4% до 56,8%, но остался в зоне уверенного роста.

В итоговом отчете аналитики IHS Markit отметили «существенное расширение деловой активности по всему сектору сферы услуг Росси», «устойчивый рост новых заказов при некотором замедлении темпов», «продолжение роста занятости», «приглушенное инфляционное давление» и «вторая максимальная степень оптимизма деловых ожиданий с декабря 2012 года».

Аналитики АРИ также отмечают, что декабрьский рост обеспечен преимущественно резким ростом общей реализации (с 51% до 58%), занятости (с 52% до 69%) и отпускных цен (с 48% до 58%). Впервые за год предприниматели смогли, воспользовавшись предновогодним всплеском спроса существенно ослабить инфляционное давление, доведя разницу между затратами и ценами до скромных трех пунктов. Долгосрочные ожидания деловой активности на рынке услуг Омска также заметно улучшились после двухмесячной депрессии, достигнув уровня в 52%. Общее настроение экспертов выразилось и в максимальном с 2014 года уровне месячного прогноза: январский спад ожидается на уровне 39% — против более привычных в последние годы 27-30%.

Основной вклад в позитивное завершение года ожидаемо внесли риэлторы: они второй месяц подряд сообщали о максимальной с сентября 2016 года росте реализации (65%) при таком же показателе роста занятости и долгосрочных деловых ожиданий в своем сегменте (ярко выраженный сезонный характер этой тенденции мы уже не раз отмечали). У представителей медиа и торговли эти показатели равны, соответственно, 50%, 72% и 39%.