С 2018 года омичам некуда будет выбрасывать пивные банки

22 декабря Госдума приняла закон, регламентирующий раздельный сбор мусора на территории России, включая меры по стимулированию предприятий и граждан к раздельному сбору отходов. В соответствии с документом, раздельное накопление отходов выделено в отдельный вид деятельности, который теперь не подлежит лицензированию.

Как сообщает ТАСС, закон распределяет полномочия федерации, регионов и органов местного самоуправления в области обращения с отходами. В частности, обязанности по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определение схемы их размещения и ведение их реестра отнесены к компетенции органов самоуправления городов, районов и городских округов.

В Омской области 93% отходов не перерабатывается — их вывозят в места захоронения ТБО. В октябре, говоря о раздельном сборе мусора, министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров отметил высочайшую потребность в пунктах сбора вторсырья, которое тут было бы востребовано предприятиями.

Между тем, уже в январе эта проблема может встать остро: в июле 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень из 182 наименований отходов, захоронение которых запрещено. Проект разработан Минприроды РФ с целью увеличения объема переработки отходов. В соответствии с документом, ограничения на захоронение будут вводиться поэтапно: с 2018 года на полигоны ТБО запрещено вывозить лом и отходы металлов, термометры, ртутные лампы, лом алюминиевых банок, алюминиевую фольгу; с 2019 года запрет распространится на отходы в виде бумаги, картоны и бумажной упаковки, шины, покрышки, полиэтилен и полиэтиленовую упаковку, стекло и стеклянную тару; с 2021 года добавятся компьютерная и оргтехника, аккумуляторы, бытовые приборы и электроинструменты.

Принятая в Омской области схема обращения с отходами предусматривает создание семи межмуниципальных и пяти муниципальных центров и 24 станций по сортировке и перегрузке отходов. Однако пока не удалось выбрать ни регионального оператора по обращению с отходами, ни разработчика типового проекта станции по их сортировке.