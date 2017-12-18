Шапка мэра как мера свободы

Вопрос не только и не столько в том, что здоровье мэра — это уже как бы не полностью его личное дело, поскольку напрямую затрагивает общественные интересы.

Новый мэр первыми публичными шагами наглядно иллюстрирует готовность строго придерживаться ритуалов пресловутой «вертикали власти» (я эту систему чаще называю более точно — «вертикалью произвола»). Безропотно соблюдать все формальные и неформальные нормы и правила поведения, принятые в чиновничьей среде. Знать свое место.

Будучи кандидатом Оксана Фадина заявила, что «задача мэра – быть в единой команде с губернатором для эффективного исполнения воли президента. Работа мэра во взаимодействии с депутатами городского Совета должна стать связующим звеном между жителями города и губернатором Омской области. Город должен быть встроен в систему областного управления».

Еще до официального вступления в должность и сразу после избранный мэр миллионного города позволила таскать себя по всем мероприятиям, которые могли стать хотя бы незначительными инфоповодами для релизов областной и городской пресс-служб и через зависимые и условно независимые СМИ заполнить новостные ленты, сайты и паблики в соцсетях однообразными заголовками: «Мэр посетила», «Врио губернатора и глава города проинспектировали», «Бурков и Фадина приняли участие» и так далее.

За пару недель ранее совершенно непубличный человек успел проинспектировать транспортное предприятие, изобразить из себя фаната хоккея и боев без правил, проконтролировать качество работы коммунальщиков на уборке свежевыпавшего снега, спуститься в катакомбы омского метро…

И практически все эти представительские мероприятия, весьма отдаленно связанные с непосредственными обязанностями мэра, выпадали на раннее утро, поздний вечер или, наоборот, проводились в разгар рабочего дня.

И на всех этих мероприятиях мэр была без шарфа и шапки.

А ведь зима только началась.

Так хочется сохранить хотя бы слабую надежду на то, что с приходом теплых сезонов мэр Омска, которой коллеги-журналисты успели присвоить титул «первой дамы города», осознает важность своего нового социального статуса — и для себя как самостоятельной личности, и для города как субъекта самоуправления. Недаром же весна привычно ассоциируется не только с большей свободой в выборе фасонов и стилей одежды, обуви и головных уборов, но и с общим раскрепощением, освобождением.

И тогда Оксана Николаевна сумеет хотя бы немного ослабить, а может, чем черт не шутит, и сбросить душные оковы дурацких условностей, политических и пиаровских табу. Станет законодательницей городской моды. Проявит себя настоящей Первой Дамой Омска и встанет в один ряд со своими знаменитыми предшественницами, которым «слабость пола» не только не мешала, но напротив помогала проявлять лучшие человеческие качества и достигать значимых успехов в политике: Жаклин Кеннеди, принцессой Дианой, баронессой Тэтчер.

Все понимают, надеюсь, что дело тут вовсе не в шляпках и в шапках, не в их разнообразии или отсутствии. В конце концов, при желании можно взять за образец Ангелу Меркель с ее известным безразличием к внешним атрибутам…

P.S. А может, я ошибся, и этот вольный, бесшапочный стиль нового мэра, наоборот, означает ее интуитивное стремление выделиться из единообразной чиновничьей массы?.. Нет, вряд ли. Такое предположение уже больше похоже на разнузданные и беспочвенные фантазии. И все же любопытно, какой вариант выглядел бы наиболее явным разрывом с пиаровско-чиновничьей рутиной, демонстрацией индивидуальности и самостоятельности: если бы новый мэр на всех зимних пресс-показах щеголяла бы в теплой шапке или если бы она отказалась исполнять роль статиста хотя бы в некоторых из этих унылых шоу?

Фото Екатерины Макаровой, ГУИП Омской области, и пресс-службы администрации Омска.