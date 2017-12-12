Между кризисами не надышишься

Динамика индекса деловой активности ИДК-Омск По итогам ноября текущее значение индекса делового климата на рынке услуг Омска (ИДК-Омск) вновь выросло и преодолело символический уровень стагнации, достигнув второго показателя в текущем году после января — 54%. Это индикатор слабого подъема, прогнозировавшегося специалистами АРИ на основе технического анализа. Среднегодовое значение ИДК стабильно держится на уровне 46%. График ИДК 2017 год очень точно попал в зону между периодом подъема после кризиса 2008 года (2009-2011) и периодом нарастания и обострения нынешнего кризиса. Общероссийский индекс PMI-Russia также показал максимальный рост деловой активности после января, достигнув уровня в 57,4%.

В ноябрьском отчете агентства IHS Markit в качестве наиболее существенных выделены следующие аспекты: «максимальный с июля 2008 года темп роста новых заказов», «наивысший рост рабочих мест с мая 2013 года» и «затраты повысились максимальными темпами за последние четыре месяца», а «ожидания роста деловой активности в ближайшем году остались повышенными».

Стоит отметить, что рост индекса на региональном рынке объясняется спецификой сезонной фильтрации и означает по факту лишь эффект меньшего спада, чем это фиксировалось в ноябре несколько предшествующих лет: значение ИДК без сезонной очистки равно 49%. Впрочем, большинство исходных параметров, используемых для построения индекса, показали слабый рост или неизменность Так, рост реализации оказался самым высоким с сентября прошлого года (51%). Как и в целом по России, в Омске отмечен небольшой рост занятости (52%). Инфляционное давление на бизнес сохранилось на прежнем уровне в 11 пунктов: рост затрат — 59% и отпускных цен — 48%. При этом краткосрочные ценовые прогнозы гораздо более депрессивны: 65% и 52%, соответственно.

Слабый рост текущего значения индекса аналитики АРИ предлагают описывать метафорой попыток «надышаться перед смертью», поскольку долгосрочные деловые ожидания демонстрируют высочайший уровень скептицизма: этот показатель падает второй месяц подряд, причем высочайшими темпами, и обвалился уже до уровня в 38% — самого низкого после обвала в июне 2016 года. Лидерами пессимизма остаются эксперты из сферы медиа и торговли: в текущем уровне — 46% против 53% и в долгосрочном — 36% против 40%.

Полностью отчет АРИ о ноябрьском выпуске ИДК-Омск см. на сайте Омского Медиасообщества.