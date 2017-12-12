Новый облик Старозагородной рощи

15 декабря 2017 года, в пятницу, на площадке Центра краеведческой информации ОГОНБ им. А. С. Пушкина пройдёт публичная презентация проекта эколого-ботанического комплекса – нового сквера в Старозагородной роще в границах ООПТ «Областной дендрологический сад им. Г. И. Гензе» (у пересечения улиц Красный путь и Берёзовой).

Проект был подготовлен для конкурса, организованного министерством природных ресурсов и экологии Омской области, авторы проекта: М. А. Григорьев, кандидат биологических наук, доцент ОмГТУ, член Русского географического общества; А. Г. Шалыгин, средовой дизайнер; Е. Н. Завьялова, журналист. В рамках проекта разработаны архитектурно-планировочное решение, научная концепция ботанического комплекса, предложения по образовательно-просветительскому и рекреационному использованию нового сквера и подготовлена историческая справка о территории.

Начало презентации — в 16:00.

На все предварительные вопросы отвечает Елена Николаевна Завьялова,

8-913-679-44-35, enzavyalova@gmail.com