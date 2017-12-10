Шапку надень!

Сегодня я шла мимо телевизора. В нем ваще-то был хоккей, который как раз прервался, вместо него пошли новости (без звука — потому что если хоккея нет, то и звук не нужен), а я как раз шла мимо. И вот я смотрю в телевизор, а там журналистка 12 канала (напомню, 9 дубабря в Сибири) наговаривает в микрофон какой-то текст, вашумать, без шапки!

Я не буду спрашивать, куда смотрит ее мама. Я даже не буду спрашивать, где у этой журналистки мозги. Я спрошу, какой дебил допускает, чтобы девушки зимой в Сибири на морозе работали без головных уборов?! И пусть она не кладет шпалы и даже не машет совковой лопатой на свежем воздухе. Судя по ее остальной одежде, она не «морж» и не сторонник экстремального закаливания. У нее в трудовом договоре нет пункта об обязательной работе перед камерой без шапки. Потому что такого пункта не может быть нигде вообще!

Я понимаю, что у телевизионщиков — свои причуды. Я сама работала на радио и тоже много чего делала на морозе: бегала с микрофоном, брала интервью, делала вокс-попы, три часа ждала у оцепления вокруг автобуса с заложниками, стояла с блокнотом и тем же микрофоном на митингах, бегала с микрофоном и фотоаппаратом вокруг шествия бунтующих маршруточников и т.п.

Никогда! Ни разу у меня не возникло желания снять шапку, чтобы при минусовой температуре я хорошо выглядела. И я считаю, что это ненормально — оголять голову перед камерой на морозе. Это какая-то паталогия и извращение. Телевизионщики — такие же люди. И то, как они выглядят в кадре не должно внушать озноб и ужас от мысли, что журналистка заработает менингит.

У продюсера и редактора, выпускающих журналиста на уличную съемку, должен быть «мамский рефлекс» — обязательно сказать: «Шапку надела? Попробуй только сними!…»

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