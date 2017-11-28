Свиньям крематорий нужнее?

Главное управление ветеринарии Омской области организовало презентацию техники для сжигания свиней в случае АЧС.

В приглашении для журналистов сообщается, что мероприятие состоится 28 ноября, с 14:00, по адресу: ул. 22 Партсъезда, 100/1. Там будет демонстрироваться работа двух «мобильных трупосжигательных комплексов». Эта техника ценой около восьми миллионов рублей приобретена за счет средств резервного фонда правительства Омской области.

В мероприятии ожидается участие министра сельского хозяйства и продовольствия Максима Чекусова и начальника главного управления ветеринарии Владимира Плащенко.

Агентство «ДО-инфо» планирует вести прямую трансляцию мероприятия при содействии наших коллег. Наблюдать шоу под названием «Крематорий для свиней в Омске: тест-драйв» можно будет прямо на этой странице. А те, кто не успеет к началу сеанса, сможет насладиться этим видео позже в записи.

Напомним, африканская чума свиней была обнаружена в регионе летом 2017 года и быстро приобрела характер эпизоотии, потребовавшей экстренных мер — вплоть до введения чрезвычайной ситуации в большинстве районов Омской области. В ноябре большинство ограничительных мер было снято.

Масштаб и динамика распространения африканской чумы свиней в регионе отражены на карте «Очаги эпизоотии АЧС в Омской области в 2017 году», составленной специалистами Агентства Региональных Исследований (АРИ).