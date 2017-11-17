Им нужна более лучшая вертикаль

Сегодня в Омске проходит собеседование с кандидатами на пост мэра Омска, избираемого по новой схеме — решением горсовета, по результатам предварительного отбора специальной комиссией. К началу второго этапа работы комиссии было допущено 37 кандидатов. Один из основных претендентов на пост мэра, Сергей Фролов, временно исполнявший его обязанности после истечения полномочий Вячеслава Двораковского, снял свою кандидатуру, согласившись на предложенный ему пост вице-губернатора.
В начале работы комиссии неожиданное заявление сделал еще один сильный участник предвыборной гонки — депутат законодательного собрания, известный омский бизнесмен Игорь Антропенко. Он также заявил об отказе претендовать на пост мэра и предложил поддержать кандидатуру губернатора — Оксану Фадину.
Публикуем текст заявления Игоря Антропенко (в расшифровке аудиозаписи):
«… это зависит от того, насколько слаженны действия мэра с руководителем региона, губернатором Омской области. Насколько этот человек будет понимать алгоритмы принятия решений управленческих, насколько они будут как слова ложиться на музыку этой песни. Поэтому, на мой взгляд, в сложившейся ситуации, конечно, личные амбиции есть смысл отодвинуть на второй план. На первый план выходит эффективность и плодотворность работы на этом поприще.
Я сам коренной омич, считаю себя патриотом города. И в такой ситуации, считаю, наиболее правильным решением является все же дать возможность группам влияния в нашем городе объединиться вокруг нашего регионального лидера, врио губернатора Омской области. Александр Леонидович, выступая вчера перед профсоюзным активом, дал четкий посыл, что видит на этом месте человека из его команды, из правительства Омской области. Наилучшей кандидатуры в таком случае, чем кандидатура Фадиной Оксаны Николаевны, я не вижу. Поэтому сейчас считаю наиболее целесообразным заявить о поддержке данной кандидатуры для выдвижения на должность мэра города Омска.
И в качестве такого напутствия подарить Оксане Николаевне свою книжку-раскладушку с программой развития города. Если Оксана Николаевна сможет, так сказать, докопаться до ее финальной стадии, там на вкладке есть мои предложения по увеличению доходной части бюджета. Вполне возможно, какие-то из них придутся ко двору. Желаю Оксане Николаевне успехов».