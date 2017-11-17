Им нужна более лучшая вертикаль

Сегодня в Омске проходит собеседование с кандидатами на пост мэра Омска, избираемого по новой схеме — решением горсовета, по результатам предварительного отбора специальной комиссией. К началу второго этапа работы комиссии было допущено 37 кандидатов. Один из основных претендентов на пост мэра, Сергей Фролов, временно исполнявший его обязанности после истечения полномочий Вячеслава Двораковского, снял свою кандидатуру, согласившись на предложенный ему пост вице-губернатора.

В начале работы комиссии неожиданное заявление сделал еще один сильный участник предвыборной гонки — депутат законодательного собрания, известный омский бизнесмен Игорь Антропенко. Он также заявил об отказе претендовать на пост мэра и предложил поддержать кандидатуру губернатора — Оксану Фадину.

Публикуем текст заявления Игоря Антропенко (в расшифровке аудиозаписи):