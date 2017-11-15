Что лучше: быстрый конец или бесконечный спад?

Динамика индекса деловой активности ИДК-Омск За октябрь значение текущего индекса делового климата на рынке услуг Омска (ИДК-Омск) увеличилось еще на шесть пунктов — с 41% до 47%. Это означает замедление спада, продолжающегося с мая текущего года. Среднегодовое значение индекса сохранилось на уровне 46%. График ИДК 2017 немного не дотянул уровня первого посткризисного 2010 годасместился в зону 2015 года. Общероссийский аналог индекса PMI-Russia сохранил рост, но его замедление продолжается уже третий месяц, а текущее значение снизилось на 1,3 пункта и составило 53,9%.

В комментарии к аналитическому отчету агентства IHS Markit за октябрь, которое строит индекс сферы услуг России, отмечаются следующие значимые тенденции:«существенный общий рост деловой активности на фоне увеличения спроса», «ослабление ценового давления» и «максимальные с апреля 2012 года деловые ожидания».

На региональном рынке впервые с октября 2012 года зафиксирован резкий (61%) рост незавершенных заказов: именно «подчисткой хвостов» местные предприниматели пытаются удержаться на плаву, не рассчитывая на рост спроса. Правда, по новым заказам в октябре 2017 года в Омске прекратилось пятимесячное падение, что само по себе может считаться весьма позитивным фактором. Динамика занятости осталась на прежнем, относительно стабильном уровне в 48%. Инфляционное давление на бизнес также чуть снизилось, хотя и не столь существенно, как в целом в России, а именно: «инфляционная вилка» — разница между закупочными (61%) и отпускными (50%) ценами — сузилась на один пункт, с 12 до 11.

В долгосрочных ожиданиях ситуация на омском рынке далека от позитивной: этот показатель после рекордных в текущем году 59% в сентябре вновь обвалился до 45%. При этом медийщики не просто вновь «поменялись настроением» с риэлторами, но и почти повторили рекорд пессимизма годичной давности: 27% против 61% (в октябре 2016 было 25%). При этом долгосрочный оптимизм риэлторов, как ни парадоксально это звучит, объясняется в первую очередь крайне неблагоприятной текущей ситуацией, когда по замечанию одного эксперта «ниже падать уже некуда».

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