Выставка «Gumoil»

Впервые в Омске пройдет персональная выставка фотографий известного фотохудожника Олега Деркунского, выполненных в уникальной технике гуммимасляной печати «Gumoil».

С 17 ноября 2017 года в Арт-Галерее «Квадрат» омичи впервые смогут увидеть своими глазами работы, выполненные в уникальной технике печати фотографий, представленные в персональном творческом проекте Олега Деркунского «Gumoil».

Гуммимасляная печать, или гумайл (англ. gumoil) – способ получения отпечатка фотографии с использованием камеди (гуммиарабика), солей хрома и масляных красок. Гуммимасляная печать является альтернативным фотографическим процессом. Этот метод объединяет в себе современную фотографию и старинные ручные технологии. Несмотря на то, что для печати такой фотографии можно использовать цифровой носитель, она печатается вручную. Для каждого отпечатка требуется подборка химического состава реактивов и времени экспозиции. При таком подходе повторяемость результата очень низкая, что делает каждую фотографию уникальной.

Олег Деркунский – известный омский мастер фотографии, член Союза фотохудожников, член Творческого Союза художников России, регулярный участник крупных региональных, всероссийских, международных выставок – один из немногих в своем жанре вот уже много лет работает в сложнейшей технике альтернативной фотографии.

Выставочный проект «Gumoil» не только познакомит зрителя с техникой гуммимасляной печати, но и представит результат творческих поездок мастера. География выставки действительно широка: зритель узнает не только омские мотивы, но и прогуляется по улочкам и паркам Петербурга, Риги, увидит уникальные, заповедные места Крыма, Байкала, северных областей России.

Пейзажи Олега Деркунского выходят за пределы одного лишь изобразительного мотива. Точность композиции, искусные переплетения светотеней, выразительная пластика в сочетании с необыкновенной техникой проводят зрителя в другой мир, таинственный, глубокий, наполненный смыслами, время в котором застыло. Работы выставки носят эстетский характер, доставят истинное удовольствие ценителям не только искусства фотографии, но и искусства графики.

Все работы выставки выполнены на плотной безкислотной хлопковой бумаге, так же в процессе используются качественные масляные краски, благодаря чему все картины обладают высокими архивными свойствами, сравнимыми с масляной живописью на холсте.

Торжественное открытие — в пятницу, 17 ноября, с 19:00.

Выставка работает с 17 ноября 2017 года, с 10:00 до 20:00.

Адрес: город Омск, ул. Победы, 1-A (сквер Флора).

Тел. для справок: 8 (3812) 23-57-20, 8-901-262-3728.

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